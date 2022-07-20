Путин назвал надежную опору в жизни человека Путин назвал чувство сопричастности судьбе родины надежной опорой в жизни человека

Фото: kremlin/pool/ТАСС

Президент России Владимир Путин

Чувство сопричастности судьбе родины является надежной опорой в жизни человека, а также может стать ключом к успеху, заявил во время приветственной речи для победителей конкурса «Большая перемена» президент России Владимир Путин.

Такое чувство сопричастности судьбе страны служит надежной опорой в жизни. Именно оно всегда помогало, помогает и будет помогать нашим соотечественникам добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявлял, что национальной идеей России является патриотизм. Он подчеркнул, что это чувство должно быть созидательным, чтобы человек мог «посвятить себя развитию страны, ее движению вперед». Путин отметил, что быть патриотом можно не только за счет опоры на героическое прошлое страны, но и на ее героическое и успешное будущее.