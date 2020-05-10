Путин высказался против «квасного, затхлого и кислого» патриотизма

https://static.news.ru/photo/de462f9e-9293-11ea-8938-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Национальная идея России — это патриотизм. Однако он должен быть созидательным, чтобы человек мог «посвятить себя развитию страны, её движению вперёд», заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что быть патриотом — вовсе не значит, что надо всё время хвататься только за героическое прошлое страны. Нужно смотреть и в не менее героическое и успешное будущее, уверен глава государства.

Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым, — сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликован в Instagram журналиста Павла Зарубина.

Ранее президент неоднократно заявлял, что считает патриотизм единственно правильной идеологией современного демократического общества. При этом такая идеология должна быть неполитизированной, отмечал он.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, глава государства назвал любовь к Родине и патриотизм главной идеей, способной сплотить людей в момент тяжёлых испытаний. Россияне, по его словам, всегда считали: «Или мы победим — или нас не будет».