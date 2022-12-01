Путин назвал число россиян, нуждающихся в психологе Путин: около 15% россиян нуждаются в помощи психологов

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Около 15% россиян нуждаются в психологической помощи, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками II Конгресса молодых ученых в парке «Сириус» в Сочи. Он отметил, что государство должно уделять больше внимания вопросам коммуникации граждан, сталкивающихся с ментальными проблемами, и специалистов.

15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей — 35%, это результаты опроса. Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы пока не развиваются должным образом. Происходит это из-за того, что государство на всех уровнях должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет, — сказал Путин.

Президент России также пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении Дня психолога 22 ноября.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН профессор Сергей Ениколопов призвал «зачистить» рынок профессиональных психологов от непрофессионалов, которые возомнили себя специалистами в этой сфере. По его словам, неправильное лечение и неквалифицированные советы таких людей могут довести граждан до самоубийства.

Ранее «Коммерсант» писал, что депутаты Госдумы намерены внести в нижнюю палату законопроект о психологической помощи в России. Эксперты отмечают, что до 20% практикующих психологов не имеют требуемого законопроектом профильного образования и могут оказаться в нелегальном поле.