Профессор призвал «зачистить» рынок психологов от непрофессионалов Профессор Ениколопов: неграмотные советы психологов могут привести к суицидам

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Сергей Ениколопов

Рынок профессиональных психологов необходимо «зачистить» от непрофессионалов, которые возомнили себя специалистами в этой сфере, рассказал в беседе с НСН заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов. По его словам, неправильное лечение и неквалифицированные советы таких психологов могут довести людей до самоубийств.

В настоящее время депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России. Согласно документу, в частности, появятся требования к образованию специалистов, а также психологи должны будут подтверждать свой опыт и знания, проходить специальную переподготовку. По мнению эксперта, принятие такого закона назрело уже давно.

Достали! В кого ни кинь — все психологи. Бывший фармацевт, химик или еще кто-то считают, что они могут помогать людям, хотя не имеют на это права. У нас народ еще не очень грамотный, на многих психологов можно подать в суд за неправильное лечение, неправильные советы. Случаи, когда по советам своих психологов пациенты прекращают медикаментозную терапию и заканчивают жизнь суицидом, есть. Просто это не афишируется. Есть и масса других мелких прегрешений. Такой закон ограничит доступ психологов на профессиональный рынок, поставит барьер, — заявил Ениколопов.

Ениколопов также заявил о необходимости пересмотреть требования к школьным психологам. По его словам, в учебных заведениях нужно избавиться от должности педагога-психолога. Сейчас школьный психолог — это в каком-то смысле профанация, поскольку он должен иметь очень хорошее психологическое образование и быть специалистом, а не педагогом-психологом, считает он.

Первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов ранее предложил создать агентство по делам одиночества, в котором россиянам будут оказывать психологическую помощь. Депутат отметил важность этой инициативы, поскольку это позволит избавиться от негативных ассоциаций в вопросе получения первичной психологической помощи. По словам парламентария, подобные программы уже зарекомендовали себя в Великобритании и Японии.