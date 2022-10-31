Психологи указали на недоработку в госрегулировании их деятельности «Коммерсант»: до 20% психологов без профильного образования уйдут в «серую зону»

Фото: shutterstock

Депутаты намерены до конца осенней сессии внести в Госдуму законопроект о психологической помощи в России, пишет «Коммерсант». Эксперты отмечают, что до 20% практикующих психологов не имеют требуемого законопроектом профильного образования и могут оказаться в нелегальном поле.

Как рассказал член рабочей группы, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко, закон установит, кто является получателем психологической помощи, определит его права и обязанности и установит требования к образованию, практической деятельности и прохождению аттестации психологов. Согласно одному из вариантов законопроекта, психологом может называться только тот, кто имеет высшее профильное образование не ниже специалитета или магистратуры. Однако представители профессионального сообщества заявили, что к опубликованному документу у них есть масса вопросов.

Президент Санкт-Петербургского психологического общества Светлана Костромина утверждает, что по вопросу требований к уровню образования необходимо учитывать «принципиальную позицию» профессионального сообщества о необходимости базового психологического образования, но за последние 20–30 лет появилось много психологов, которые вообще не имеют такого образования и только лишь проходили переподготовку. Выходом из ситуации мог бы стать некий переходный период сроком от года до семи лет, на котором настаивают частнопрактикующие психологи.

Соосновательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Мария Данина считает, что в законопроекте должны быть предусмотрены процедуры по учету образования тех, кто его получал до вступления в силу изменений, иначе в серой зоне могут остаться до 20% практикующих специалистов. Кроме того, разработчиков законопроекта больше всего интересуют люди, которые работают психологами в государственных институциях и школах, где необходимые правоотношения зарегулированы. У частных же психологов законодательной базы по-прежнему нет.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов призвал «зачистить» рынок профессиональных психологов от непрофессионалов, которые «возомнили себя» специалистами в этой сфере. По его словам, неправильное лечение и неквалифицированные советы таких психологов могут довести людей до самоубийств.