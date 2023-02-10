Путин назначил нового посла России в Мексике Новым послом России в Мексике стал Николай Софинский

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Николай Софинский

Николай Софинский стал новым послом России в Мексике. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее этот пост занимал Виктор Коронелли. Другим указом глава государства освободил его от этих обязанностей.

Назначить Николая Софинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединенных Штатах, — говорится в тексте документа.

Коронелли назначен послом в Белиз по совместительству. Он возглавлял мексиканское диппредставительство РФ с 2018 года.

Софинскому 58 лет. На дипломатической службе он состоит с 1990 года. В 2020-м он получил должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Уругвае и наблюдателя при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина от должности главы Федеральной таможенной службы (ФТС), врио ведомства стал его бывший заместитель Руслан Давыдов. Снятие Булавина с должности связано с достижением им 70-летнего возраста.