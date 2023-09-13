Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России Путин на обеде с Ким Чен Ыном поднял тост за процветание народов двух стран

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

2019 год

Президент России Владимир Путин на обеде с лидером КНДР Ким Чен Ыном произнес тост за процветание народов двух стран. Глава Северной Кореи выразил уверенность в победе РФ в ходе спецоперации и отметил, что нынешний визит послужит стимулом к формированию нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР.

Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан, — сказал Ким Чен Ын.

Он также заявил о готовности защищать международную справедливость в сотрудничестве с Москвой.

Журналист Павел Зарубин до этого сообщил, что в меню в честь приема председателя КНДР включили блюда из мяса и рыбы. В том числе в списке блюд оказались салат из утки с нектарином и инжиром, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, антрекот из мраморной говядины с овощами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что руководство России больше не будет вводить санкции против Северной Кореи. По его словам, такое же решение приняли власти Китая. Он подчеркнул, что рестрикции в отношении КНДР вводились в условиях проблем с завязыванием диалога.

Лавров отметил, что с момента принятия последней резолюции ООН Россия пообещала больше не вводить никаких новых ограничений. По словам главы МИД РФ, западные партнеры пообещали решить ряд гуманитарных вопросов, однако так этого и не сделали. Лавров подчеркнул, что весной 2022 года Вашингтон предложил принять новую резолюцию с санкциями против Пхеньяна, однако Москва отклонила эту идею.