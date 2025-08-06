Путин и король Малайзии продолжили переговоры за обедом

Президент России Владимир Путин и король Малайзии Султан Ибрагим продолжили переговоры в формате государственного обеда в Грановитой палате, сообщает ТАСС. Перед этим главы государств завершили встречу в Зеленой гостиной.

Отмечается, что российский лидер также показал высокопоставленному гостю залы Кремля. Они посетили Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где стоит императорский трон, а по разным его сторонам — троны для императрицы и матери царя.

Ранее сообщалось, что малайзийский монарх оказался в замешательстве, увидев в Кремле три расстеленные ковровые дорожки. Вероятно, он не ожидал, что их будет несколько, и предпочел ориентироваться на собственные ощущения. Во время входа в зал Ибрагим сделал необычный жест пальцами.

До этого король Малайзии выразил признательность Путину за приглашение посетить Россию. Эта поездка стала первой для лидера страны с 1967 года, когда были установлены дипломатические отношения. Свой визит в Москву Ибрагим объяснил желанием укрепить отношения с РФ, подчеркнув, что дружба гораздо важнее денег.