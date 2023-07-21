Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ 2»

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2», передает РИА Новости. Главу государства попросили дать старт.

Разрешаю, — сказал президент и дал сигнал к отправке.

Отправка будет производиться по Северному морскому пути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. На совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк — Мурманск» Путин сказал, что производство сжиженного природного газа дает комплексный эффект для российской экономики. Глава государства выразил надежду, что проект «Арктик СПГ 2» будет реализован в срок и с соответствующим качеством.

«Арктик СПГ 2» планируется запустить в конце 2023 года — начале 2024 года. Производство первых линий для проекта идет в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк». Также изготавливаются основания гравитационного типа и идет строительство модулей.

Ранее стало известно, что власти Аргентины отказались принять корабли с российским сжиженным природным газом из-за международных санкций. По словам министра экономики страны Серхио Масса, блокировка, в том числе, связана с уважением международных правил.