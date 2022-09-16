Путин: cанкции против детей Кадырова — это шизофрения

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Санкции против детей главы Чечни Рамзана Кадырова — это шизофрения, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде. Он отметил, что США «перестали понимать, что они делают».

Санкции против детей Кадырова — это шизофрения, США перестали понимать, что они делают, — сказал Путин.

15 сентября США ввели санкции против 44 физлиц, причастных к осуществлению и проведению спецоперации на Украине, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Под ограничения в том числе попала его супруга Медни Кадырова, а также его дочери Айшат, Карина и Табарик. Рестрикции также были наложены на 32 юридических лица.

Также санкции США были ужесточены в отношении участницы чеченских конкурсов красоты Фатимы Хазуевой и певицы Аминат Ахмадовой. Американский Минфин считает их членами ближайшего окружения Кадырова.

Кадыров в ответ на санкции предложил американскому Минфину включить в соответствующие списки всех его несовершеннолетних детей.