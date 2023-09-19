«Пусть звонит Байдену и Макрону»: депутат Журавлев о будущем Пашиняна Депутат Журавлев: у Пашиняна нет выгодного выхода для его политической карьеры

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Никол Пашинян

У премьера Армении Никола Пашиняна нет выгодного выхода из ситуации с Карабахом, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Он отметил, что армянский политик отвернулся от союза с Россией и отправился искать поддержки на Западе. Журавлев подчеркнул, что отстоять Карабах премьеру не удастся, а его западные союзники и не подумают вмешиваться.

Пашинян изначально заявил, что готов признать территориальную целостность Азербайджана, потом отвернулся от союза с Россией, отправившись искать поддержки в Вашингтоне, Париже и Берлине. Пашиняну теперь не следует взывать к российским миротворцам, пусть срочно звонит Байдену и Макрону. Он даже не будет пытаться отстоять Карабах, а его западные союзники и не подумают вмешиваться — он сам загнал себя в антироссийский угол, из которого нет выгодного для его политической карьеры выхода, — сказал Журавлев.

Депутат добавил, что в Ереване уже начались акции протеста. По его мнению, население прекрасно понимает, что до этого страну довел ее премьер-министр.

Очевидно, что закончится все это восстановлением исторической справедливости — Азербайджаном в границах Азербайджанской ССР и неминуемой отставкой Пашиняна, который показал свою полную неспособность управлять страной и решать хоть какие-то международные дела, — добавил он.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении.

У здания правительства Армении начались стычки с полицией, демонстранты пытаются попасть внутрь. МВД страны тем временем призывало людей воздержаться от неправомерных действий. Протестующие на площади Республики требуют от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе и скандируют антиправительственные лозунги.