Пушков заявил, что Киссинджер — не пропагандист

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Экс-глава Госдепа США и бывший советник президента по национальной безопасности в 1969–1975 годах Генри Киссинджер не является пропагандистом, заявил в беседе с NEWS.ru глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Американец отличается от ряда сограждан тем, что не пытается придать благообразный вид политике страны, а занимается поиском решения проблем, отметил сенатор. Он напомнил, что в 1970-е годы Киссинджер совместно с президентом США Ричардом Никсоном посетил Китай и Советский Союз для установления контакта с главами государств.

С тех пор он постоянно занимается решением конфликтных ситуаций, подчеркнул Пушков.

Генри Киссинджер — не пропагандист в отличие от ряда американских политологов и внешнеполитических экспертов, которые видят свою функцию в том, чтобы обосновывать внешнюю политику США, придавать ей благообразный вид и обеспечивать ее информационно, при этом не имея системы самостоятельных взглядов. У Киссинджера мышление системное и нацеленное на поиск решений, — признал он.

По словам Пушкова, сейчас Киссинджер — один из немногих американских политиков, который старается аккуратно высказываться о боевых действиях на Украине, чтобы не приближать альянс стран Запада и Москву к ядерному столкновению. Он отметил, что во всех публикациях бывшего американского госсекретаря, в том числе последних по Украине, проходит мысль о том, что лидеры России и Соединенных Штатов должны найти решение кризиса за пределами большой войны.

Пушков не раз встречался с экс-госсекретарем Генри Киссинджером, когда тот приезжал в Москву. С начала 2000-х годов американский дипломат был здесь около десяти раз, его принимал президент России Владимир Путин.



Полностью интервью Пушкова о Киссинджере читайте 27 мая.

Ранее Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО, чтобы в будущем Киев был лишен возможности принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне. Экс-госсекретарь считает, что для Европы будет безопаснее, если Киев примут в Альянс, и он готов повторить это, если у него состоится беседа с президентом РФ Владимиром Путиным.