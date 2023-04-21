Пушков указал на важный сигнал из США Пушков: США пожертвуют либо Тайванем, либо своей экономикой

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алексей Пушков

Заявление главы американского Минфина Джанет Йеллен о неготовности полностью разорвать связи с КНР говорит о том, что США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой, заявил член Совфеда Алексей Пушков. При этом заявление Йеллен является «важным сигналом» из Вашингтона, подчеркнул он в Telegram.

Сенатор считает, что логика сохранения гегемонии США должна в итоге столкнуть Вашингтон и Пекин, но экономическая зависимость работает против разрыва между ними.

Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают. Им остается пытаться удержать статус-кво. Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай, — отметил политик.

Йеллен ранее говорила, что США не стремятся к полному экономическому разрыву с КНР, поскольку считают его катастрофой и для Вашингтона, и для Пекина.

Ранее Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне следят за попытками России и Китая совместно создать альтернативу использованию доллара в расчетах. Добиться такой цели им будет «чрезвычайно сложно», подчеркнула министр. По ее мнению, доллар еще долго будет сохранять статус мировой резервной валюты.