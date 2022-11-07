Пушков раскрыл суть политика Бориса Джонсона Пушков заявил, что Джонсон является хладнокровным политиком с русскими корнями

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является хладнокровным политиком, который скрывается за «образом лохматого увальня». Он умеет просчитывать свои ходы, отметил сенатор в Telegram.

В отличие от того, что многие о нем думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня, — подчеркнул Пушков.

Пушков считает, что Джонсон неслучайно отказался от борьбы за пост премьер-министра Британии.

Также сенатор вспомнил о личной встрече с Джонсоном в ноябре 2017 года. Тогда, в преддверии поездки Джонсон «рассказывал о одесско-русских корнях и о том, что ощущает свою причастность к России». Сейчас таких заявлений от британского политика не услышать, отметил Пушков.

Ранее стало известно, почему Борис Джонсон снял свою кандидатуру на переизбрание на должность главы Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. На этот шаг он пошел, чтобы сохранить свои многомиллионные доходы от публичных выступлений и продажи мемуаров.