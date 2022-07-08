Пушков посмеялся над отставкой Джонсона

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Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказал шуточную версию отставки британского премьера Бориса Джонсона. Он предположил, что многие соратники отвернулись от политика после того, как тот решил раздеться перед ними.

По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете, — написал сенатор.

Тем самым он напомнил, что перед отставкой Джонсона британское правительство покинули 50 человек, включая 19 министров.

Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии накануне. Однако он продолжит исполнять свои обязанности до новых выборов. По мнению зарубежных СМИ, политик не выдержал давления из-за массового ухода чиновников из правительства. Причиной для него послужил скандал, связанный с поддержкой парламентария Криса Пинчера, уличенного в сексуальных домогательствах.

Ранее отставку Джонсона прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, по премьеру ударил запущенный им самим бумеранг. По ее словам, он точно так же покинул экс-премьера Терезу Мэй, когда она перебрала с санкциями против России из-за Скрипалей и начала вязнуть.