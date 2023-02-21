Пушков объяснил британским СМИ причину фиаско Запада в Мюнхене Сенатор Пушков: Запад не сможет убедить глобальный Юг в наличии «российской угрозы»

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказал мнение о том, что заявление западных СМИ о глухоте «глобального Юга» в отношении утверждений о всемирной угрозе конфликта на Украине является верным. Ранее с подобным утверждением выступило британское издание Financial Times. По словам Пушкова, подобной угрозы не существует.

По утверждению авторов FT, западные лидеры использовали собрание мировой элиты в Мюнхене с целью доказательства, что конфликт на Украине представляет угрозу для всего мира, однако «мало что свидетельствует о том, что посыл был услышан».

Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она — его ценный партнер. Более того: от России не исходила и не исходит угрозы и для Запада, что не раз признавал, например, президент Финляндии, и постоянно подчеркивает Виктор Орбан, — написал Пушков.

Он также отметил, что Запад выбрал политику необъявленной войны в отношении РФ и отказался дать Москве гарантии безопасности. В этой связи убедить «глобальный Юг», в повсеместности российской угрозы сложно, поскольку ее «просто не существует», заявил Пушков.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай не будет мириться с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой, которые остаются внутренним делом независимых государств. Он напомнил, что Китай всегда поддерживал конструктивный диалог и выступал за содействие миру и проведение переговоров с Украиной.