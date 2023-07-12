Пушилин: ВС России начали контратаку на Краснолиманском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа экипажа миномёта в зоне проведения СВО

Вооруженные силы России приступили к контратаке на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Как уточнил политик в эфире «Соловьев Live», к передовой уже подтянуты все необходимые резервы.

Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули, — проинформировал Пушилин.

О контратаке на соответствующем направлении ранее также сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российским бойцам удалось продвинуться на полтора километра вглубь и на два километра по фронту, добавил он. В боестолкновениях принимали участие штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр».

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, в свою очередь, уведомил о попытках украинской армии атаковать ВС РФ под Красным Лиманом. Наступление ВСУ обернулось провалом, они понесли потери в живой силе, сообщал он.

Атаку украинских военных отразила российская артиллерия и авиация. Противник был отодвинут на исходные позиции. Российские бойцы поразили два опорных пункта ВСУ, а также ликвидировали одну 152-мм гаубицу «Мста-Б».