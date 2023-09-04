Российские военные «угомонили» ВСУ у Артемовска Пушилин сообщил о попытках ВСУ занять высоты у Артемовска

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки занять высоты на окраинах Артемовска, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Кроме того, фиксируется усиление активности разведывательно-диверсионных групп ВСУ. Российским силам удается «угомонить» противника, уточнил он.

Артемовское направление: те населенные пункты, вблизи которых противник продолжает попытки занять высоты, — это Клещеевка, Андреевка, Берховка. <...> Нашими подразделениями противника удалось угомонить. Противник понес потери и отступил на ранее занятые позиции, — рассказал Пушилин.

Ранее врио главы ДНР отметил, что ситуация на Артемовском направлении остается тяжелой. По его словам, самым горячим участком фронта является территория между Клещеевкой и Андреевкой. Украинская армия не оставляет попыток атаковать ВС РФ, добавил он.

Также Пушилин сообщил об улучшении позиций Вооруженных сил России на Авдеевском направлении в ДНР. По его словам, подразделения ВСУ пытаются обойти населенный пункт Урожайное с восточной стороны. Все действия украинской армии пресекаются российскими бойцами. Украинские военнослужащие несут серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике, заключил политик.