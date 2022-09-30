Пушилин сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой

Фото: Министерство обороны РФ

Вооружённые силы Российской Федерации

Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, подразделения Вооруженных сил России выдерживают «постоянные атаки противника», передает РИА Новости.

Ситуация остается тяжелой... Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска, — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что ситуация сложная и «ребята держатся из последних сил». Российские военнослужащие делают все, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав.

Подкрепление... подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение, — подытожил он.

Вечером 28 сентября Народная милиция ДНР сообщила, что Красный Лиман и ключевые трассы в районе этого населенного пункта остаются под контролем союзных сил. Украинские военные пытаются оставить город без снабжения.

Днем 30 сентября Пушилин рассказал, что Красный Лиман находится в полукольце и продолжает обстреливаться украинскими военными. Он отметил, что населенные пункты Ямполь и Дробышево вышли из-под контроля Вооруженных сил ДНР, ЛНР и России. Бои продолжаются.