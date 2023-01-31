Пушилин назвал мишень для ВС России в рядах ВСУ Пушилин: поставленные ВСУ танки станут мишенью для российской армии

Фото: МО Украины

Направленные ВСУ танки станут мишенью для ВС РФ, как и другая бронетехника, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, российской армии есть что противопоставить западной технике.

Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит. Да и в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия, — заявил Пушилин.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать западные танки в военных действиях весной. Он отметил, что с помощью новой техники войска смогут продолжить контрнаступление. По его данным, из обещанных странами Запада поставок на Украине намерены сформировать по меньшей мере два батальона.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко ранее сообщил, что европейские страны пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Он также добавил, что именно из-за рисков долгой доставки техники президент страны Владимир Зеленский настаивает, что танки необходимы Украине как можно скорее и если они поступят в августе или сентябре, «будет слишком поздно».