«Пуговицы все на месте»: Лавров о нежелании Блинкена говорить с ним

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не заметил заинтересованности госсекретаря США Энтони Блинкена в диалоге с ним на полях министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже. По словам министра, американский коллега и не пытался «поймать его за пуговицу», как обещали в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Лавров пояснил, что на мероприятии он и Блинкен сидели через одного, однако госсекретарь не делал попыток начать диалог.

Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте, — сказал глава МИД России.

Он также предположил, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби забыл дать Блинкену соответствующее поручение.

Ранее Кирби заявил, что Блинкен «поймает за пуговицу» Лаврова на встрече АСЕАН, чтобы обсудить с ним вопрос обмена заключенными. При этом подчеркнул большую вовлеченность госсекретаря в данную проблему. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это предложила Блинкену ловить главу российского ведомства за галстук или брюки. Она также высказалась за введение в Дипакадемии МИД спецкурса «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки».