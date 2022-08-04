Захарова предложила Блинкену поймать Лаврова за брюки Захарова пошутила над представителем Пентагона Кирби за слова о поимке Лаврова за пуговицу

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова подшутила над представителем Пентагона Джоном Кирби за высказывание о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен попытается «поймать за пуговицу» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках встречи министров на АСЕАН в Камбодже. В своем Telegram-канале она отметила, что в Дипакадемии МИД России нужно будет ввести новый специальный учебный курс.

За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки», — пошутила Захарова.

Ранее Кирби сообщил, что Блинкен будет искать возможности для разговора с Лавровым в рамках министерской встречи АСЕАН в Камбодже. По его словам, американский политик хочет обсудить вопрос обмена заключенными с российским министром. Кирби указал на большую вовлеченность Блинкена в решение данного вопроса.

Российский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере).