Пригожин обвинил власти Санкт-Петербурга в отсутствии патриотизма Евгений Пригожин обвинил власти Санкт-Петербурга в отсутствии патриотизма и вывозе денег за границу

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин в своем Telegram-канале, комментируя запрет «Z-символики» на фестивале «День Русской Славы-2022», заявил, что у властей Санкт-Петербурга отсутствует понимание патриотизма и поддержка спецоперации. Он отметил, что это связано с «бесконечными заграничными командировками и вывозом денег за границу».

Отсутствие патриотизма в различных ветвях администрации Петербурга — это свершившийся факт, надо смотреть, откуда ноги растут. А ноги растут от бесконечных зарубежных командировок, от вывоза денег за границу, от дружбы с иностранными государствами. Почему с этим не разбирается руководство Петербурга и никак на это не реагирует? Видимо, рыльце в пуху, — ответил Пригожин на вопрос Pravda.ru.

Ранее сообщалось, что на фестивале «День Русской Славы-2022» в Пушкине (Ленинградская область) чиновники потребовали снять символику спецоперации российских военных на Украине.

Ранее МВД РФ объявило в розыск оппозиционного политика и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (включён в реестр СМИ-иноагентов). Его подозревают в клевете в адрес предпринимателя Евгения Пригожина.