Соратника Навального объявили в розыск из-за клеветы на Пригожина Оппозиционер Милов объявлен в розыск из-за обвинения в клевете на бизнесмена Пригожина

Фото: Социальные сети

МВД РФ объявило в розыск оппозиционного политика и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (включён в реестр СМИ-иноагентов). Его подозревают в клевете в адрес предпринимателя Евгения Пригожина Об этом сообщается на странице принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня, 7 июня, МВД России объявило в розыск Владимира Милова. Юридическая служба компании «Конкорд» информирует г-на Милова, что в розыск он объявлен по уголовному делу по клевете в отношении Евгения Викторовича. Следствию необходимо получить объяснения Милова и решить вопрос с избранием ему пресечения, — сказано в сообщении.

В компании добавили, что в случае невозвращения Милова в Россию предполагается задействовать Интерпол и начать процедуру экстрадиции.

Владимир Милов 6 мая был включён Министерством юстиции РФ в реестр СМИ-иноагентов.

Юристы Пригожина с октября 2021 года начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. Любови Соболь (включена в реестр СМИ-иноагентов), Леониду Волкову (включен в реестр физлиц-иноагентов), Максиму Шевченко, Владимиру Милову, а также к телеканалу «Царьград» и изданию Znak. Поводом для исков назвали публикацию «оскорбительных высказываний» в адрес предпринимателя, содержащих «клеветнические сведения».

Милов весной 2021 года сообщил, что уехал из России.

Евгений Пригожин является ресторатором и владеет кейтеринговым бизнесом. Из-за организации питания высших лиц в СМИ его называют «поваром Путина». Кроме того, его считают негласным владельцем некоторых медиаресурсов, а представители оппозиции связывают имя предпринимателя с «фабрикой интернет-троллей» и вооружённым формированием ЧВК Вагнера.

Ранее Пролетарский районный суд Твери взыскал с соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова 500 тысяч рублей по иску Пригожина. Бизнесмену не понравились публикации Волкова на его личных страницах в социальных сетях.