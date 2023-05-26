Президент Бразилии заставил Путина остановить совещание с бизнесменами Путин прервал совещание с «Деловой Россией» из-за звонка президента Бразилии

Фото: IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

Лула да Силва

Президент России Владимир Путин приостановил совещание с предпринимателями из организации «Деловая Россия» из-за звонка его бразильского коллеги Лулы да Силвы. Позднее он возобновил переговоры и передал всем участникам встречи наилучшие пожелания от бразильского лидера.

Так, уважаемые коллеги, продолжим. Это был разговор с президентом Бразилии и с его разрешения хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе, — сказал Путин бизнесменам.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в рамках телефонного разговора Лула де Силва поделился с Путиным впечатлениями от прошедшего саммита G7 в Хиросиме, а также поделился своим видением возможного урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер подтвердил готовность к диалогу, однако подчеркнул, что такую возможность заблокировал Киев. Также стороны обсудили перспективы стратегического партнерства двух государств и рассмотрели вопросы по совместной работе в рамках союза БРИКС.

Ранее Politico писало, что Бразилия не станет помогать Украине, несмотря на давление со стороны европейских стран. По словам собеседника издания из правительства страны, «британцы достаточно умные, чтобы понимать, что идеального мира не существует». Такое же мнение высказал чиновник из Чили, который добавил, что помощь Украине — это «вопрос великих держав». По его словам, Латинская Америка не будет помогать Киеву.