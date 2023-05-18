Посольство России обвинило США в игнорировании украинского терроризма Посольство России в США: в Вашингтоне не видят нескрываемые Украиной акты террора

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США предпочитают не замечать террористических действий со стороны Украины. При этом Киев заручился всесторонней поддержкой Белого дома, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Российские дипломаты отметили, что вызывают возмущение заявления представителей Госдепа о том, что в США не в курсе высказываний руководства военной разведки Украины о причастности к убийствам и покушениям на российских журналистов.

Здесь позволяют себе рассуждать о том, присваивать или не присваивать России, ведущей борьбу с нацизмом в его самых крайних проявлениях, статус «страны — спонсора терроризма». Исключительное лицемерие, — подчеркнули в дипмиссии.

Так в посольстве сослались на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который 16 мая на слушаниях в конгрессе допустил включение России в список стран — спонсоров терроризма.

Ранее сообщалось, что Россия распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру». В обращении подчеркивается, что в словах украинского военного присутствует подстрекательство к насилию по национальному признаку.