Посол в Варшаве Андреев: Россия не собирается нападать на Польшу

Посол РФ в Польше Сергей Андреев / Фото Владимир Трефилов/РИА Новости

У России нет планов нападать на Польшу, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, сообщает РИА Новости. Он отметил, что у Польши нет никаких причин считать, что РФ может угрожать безопасности страны.

Если я скажу, как всегда, что Польше нечего бояться, что Россия не собирается нападать на Польшу, то я говорил это много раз. Но этот вопрос мне задают снова и снова, — сказал Андреев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что Польша должна официально извиниться перед Россией за нападение на российского посла в Варшаве Сергея Андреева 9 мая, когда он пытался возложить венок на мемориале советским воинам. А также польским властям необходимо отозвать наёмников и забрать отправленное на Украину оружие, иначе Польша может стать следующей на очереди после неё, предположил чеченский лидер. По его словам, России хватит шести секунд, чтобы «показать Варшаве, на что она способна».

9 мая в ходе памятного мероприятия на мемориале советским воинам в Варшаве Андреева облили красным сиропом. Почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали.