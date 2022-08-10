Посол РФ в Таллине назвал национализмом возможный запрет виз для россиян Посол РФ в Таллине Липаев назвал национализмом призыв Эстонии запретить выдачу виз россиянам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол России в Таллине Владимир Липаев назвал националистическим предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдавать туристические визы россиянам. В эфире телеканала «Россия-24» он подчеркнул, что предложение главы эстонского кабмина нарушает обязанности республики в рамках международного права.

То, что это националистическое заявление, — это совершенно однозначно. Но надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления, — отметил Лиепаев.

Ранее премьер Эстонии Каи Каллас назвала посещение Евросоюза привилегией и добавила, что получение туристических виз россиянами не является правом человека. Политик добавила, что несмотря на отсутствие авиасообщения с РФ, страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы ее гражданам. По мнению Каллас, это бремя несут соседи России, поэтому необходимо «остановить туристические потоки из нее немедленно».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал такое высказывание «нацистской хренью», а председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предположил, что привилегией эстонцев является сам факт существования их собственного государства. В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова предположила, что европейские страны не будут принимать решений об ограничении въезда граждан России, поскольку право на передвижения остается одним из основных прав человека, а российские туристы, тратят миллиарды долларов на отдых в Европе.