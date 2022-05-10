Посол Антонов упрекнул Запад в нежелании слушать требования России Посол РФ Антонов: Запад не захотел слушать справедливые требования РФ в сфере безопасности

Анатолий Антонов / Фото MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, но эти справедливые требования были проигнорированы. Об этом он сказал в ходе выступления на торжественном приёме по случаю Дня Победы, слова дипломата приводит ТАСС. На мероприятии присутствовали послы и старшие дипломаты ряда бывших республик СССР и другие.

Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел. Наоборот, натовские государства последовательно создавали угрозу российской границе, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своей речи на параде Победы на Красной площади заявил, что Россия смогла дать отпор нарастающей агрессии НАТО. Он также отметил, что это было единственное правильное решение в сложившейся ситуации. Президент добавил, что ополченцы Донбасса сейчас вместе с армией России ведут бой «на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны».