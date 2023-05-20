Посол Антонов рассказал, как США бьют по собственным целям Антонов: формирующиеся экономики отвернутся от США из-за ущерба их интересам от санкций

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новую волну антироссийских санкций, заявил о том, что формирующиеся экономики в мире осознают вред, который наносит политика США их жизненным интересам, и отвернутся от них. Также дипломат выразил уверенность, что новый пакет ограничений, по сути, представляет собой повторение «неоднократно пройденного». Комментарий Антонова опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.

Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона, — сказал дипломат.

Он также указал на то, что в очередном пакете санкций ничего по-настоящему нового не просматривается — кроме прямых противоречий. В частности, Антонов указал, что в перечень попадают в том числе некоторые виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования, что, по мнению дипломата, «обесценивает многочисленные заявления Белого дома, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает».

Антонов полагает, что замысел Вашингтона в данном случае заключается в том, чтобы попытаться отпугнуть партнеров от российского рынка и сотрудничества с компаниями из России.

Минфин США 19 мая расширил список антироссийских санкций, внеся туда Службу внешней разведки России и еще 46 физических лиц. Под рестрикции кроме Кравцова подпали вице-премьер Виктория Абрамченко, омбудсмен Татьяна Москалькова и помощник президента РФ Игорь Левитин. Канада также ввела санкции против министра и еще более 70 человек.

В ответ МИД России закрыл въезд в страну для 500 граждан США. В числе лиц, которых коснулись контрмеры Москвы, оказались многие действующие и бывшие чиновники, включая бывшего президента США Барака Обаму и глав компаний ВПК, поставляющих вооружения на Украину.