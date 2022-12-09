Посла Канады вызвали в МИД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр вызвали в МИД РФ, отмечается на сайте ведомства. Указано, что причиной этого являются действия Оттавы, «которые выходят за рамки нормальной дипломатической практики» и безосновательные вызовы в канадский МИД российского посла Олега Степанова.

С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, идет ли речь о продвигаемых Оттавой «нетрадиционных ценностях» или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики, — говорится в сообщении.

Ранее 9 декабря, правительство Канады ввело санкции против российских государственных ведомств. В санкционный список попали Министерство внутренних дел России, Следственный комитет, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство юстиции и Центральный избирательный комитет. Также в списке значатся 33 физических лица из России, но их имена не раскрываются. Также не уточняется, какие именно ограничения будут введены против ведомств и граждан России.