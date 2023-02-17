«Пошел на понижение»: депутат Госдумы Соболев об отставке генерала Лапина Депутат Госдумы Соболев назвал понижением отставку генерала Лапина с поста главы ЦВО

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Александр Лапин (в центре)

Уход генерала Александра Лапина с должности командующего Центральным военным округом и его назначение начальником главного штаба сухопутных войск стало для него понижением, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В то же время, по его словам, Лапин вполне способен справиться с этой должностью.

Лапина я вообще достаточно хорошо знаю, он у меня в армии был командиром бригады. И могу сказать, что в военном отношении он подготовлен достаточно неплохо и с этой должностью он кончено справится должен. Но для него это назначение, конечно, все равно со знаком минус, пошел на понижение. А про [его преемника] Мордвичева я ничего сказать не могу, я с ним не знаком, — заявил Соболев.

Ранее сообщалось, что Лапин ушел в отставку с поста командующего Центральным военным округом, его место занял 47-летний генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. О назначении Мордвичева в январе заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

До этого Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его бездарем и обвинив в кумовстве за некачественную оборону и сдачу Красного Лимана. Он отметил, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но тот не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие.