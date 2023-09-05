«Поражающая безвкусица»: Милонов о скандале с заведующей детсадом Депутат ГД Милонов назвал безвкусной попавшую в скандал заведующую детсадом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Попавшая в скандал из-за эротических фотографий в социальных сетях заведующая детским садом в Красноярске проявила «поражающую безвкусицу», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Комментируя ситуацию «Радио 1» он подчеркнул, что законов, которые регулируют педагогическую сферу, нет, но люди, которые в ней работают, должны соблюдать некоторые правила.

Есть сферы, где внешние конституционные права человека немного ограничены. Это деликатные сферы, в частности, воспитание детей. Девушка продемонстрировала поражающую безвкусицу со своим силиконовым бубликом на лице, но закон не нарушила, — пояснил парламентарий.

По словам Милонова, родители могут направить жалобу городским или региональным властям. Сам депутат уверен, что для решения подобных ситуаций необходимо создать этические комиссии, которые будут контролировать поведение педагогических работников в публичном пространстве.

Ведь если ее спросить, она скажет, что ничего не нарушила, и то, что она накачала себе в губы силикона и фотографируется в соблазнительной позе для пьяного тракториста — это никак не регулируется, — заключил парламентарий.

Заведующая одним из детских садов в Красноярске ранее была уволена после того, как разместила в социальных сетях свои откровенные фото. Как утверждается, произошедшим уже заинтересовалась местная прокуратура. Ведомство проведет проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей руководителем МБДОУ № 227.