Попова предупредила о самом опасном штамме гриппа в этом году Попова заявила, что штамм гриппа H1N1 в 2022 году пришел в Россию «всерьез»

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Штамм гриппа H1N1, он же свиной грипп, пришел в этом году в Россию «всерьез», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этот вариант наносит самый серьезный ущерб здоровью человека. В эфире телеканала «Россия-1» она напомнила, что для профилактики инфекции необходимо по возвращении из людных мест помыть лицо, руки и промыть носоглотку чистой водой, что снижает риск заболевания.

Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз в 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения, и вызвал пандемию 2009-2010 годов, — сказала Попова.

Она добавила, что в России в полном объеме предпринимаются все необходимые меры против вирусной инфекции.

Сегодня все меры, которые требуются, принимаются в полном объеме в зависимости от субъекта, — подытожила глава Роспотребнадзора.

Инфекционист Сергей Рябов ранее посоветовал россиянам для профилактики гриппа и ОРВИ вести здоровый образ жизни, который подразумевает чередование физической и умственной активности. Он также порекомендовал добавить фрукты и овощи в рацион для поддержания иммунитета, напомнил о необходимости надевать медицинские маски в местах скопления людей.