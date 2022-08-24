Идею Литвы задавать туристам вопрос про Крым назвали тяжелой болезнью В Госсовете Крыма назвали помутнением предложение пускать россиян в Литву после ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков назвал тяжелой болезнью предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса пускать россиян в страну после ответа на вопрос о принадлежности Крыма. Российский чиновник сравнил авторов таких инициатив с Шариковым из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

У прибалтов помутнение окончательное. <...> Откуда традиция? Когда-то, чуть больше 10 лет назад, на Украине запускали в отдельные тематические увеселительные заведения вопросом: «Москаль, не москаль?» Сейчас прибалты уподобляются подобным клоунадам, — заявил Бобков.

По словам Бобкова, одновременно с этим высказыванием появился мем с главным героем фильма «Собачье сердце», когда он произносит бессвязную фразу в момент его превращения в собаку.

Там тоже набор фраз. К этому надо относиться как к сложной, тяжелой болезни, лечение которой мы тоже знаем. Лечение которых очень скоро будет вполне ощутимо теми политиками, которые делают такие заявления, — резюмировал Бобков.

Он также напомнил, насколько сейчас напряженная обстановка в трех прибалтийских государствах, которые опустились до войны с монументами, за которыми стоят сотни, а иногда и тысячи жизней советских солдат, причем предков тех, кто живет сейчас в Прибалтике.

Ранее сообщалось, что Ландсбергис считает, что пограничники имеют полное право интересоваться у граждан России их позицией относительно действий России на Украине и уточнять, «чей Крым». Подразумевается, что россияне должны высказаться против проведения спецоперации на Украине и признать Крым украинским.