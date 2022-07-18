Помощник Путина заявил об изменении условий для переговоров с Украиной Помощник Путина Ушаков: условия для переговоров России и Украины кардиально изменились

Переговорная группа с Украины перестала поддерживать связь с российской стороной после достижения стамбульских договоренностей, сообщил во время брифинга помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости. По его словам, если российско-украинские переговоры будут возобновлены, то условия для них будут совершенно другие.

Переговоры были прерваны после стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева как и со стороны западных государств не просматривается, — сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: отказ Киева от мирных переговоров не повлияет на планы и действия России. Он добавил, что это скажется на перспективах Украины сохранить государственность. Володин отметил, что Киев своими действиями делает все, чтобы «Украины как государства в перспективе не стало».