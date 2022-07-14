Володин указал, к чему приведет отказ Киева от переговоров Володин заявил, что отказ Украины от переговоров скажется только на шансах сохранить ее государственность

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Отказ Киева от мирных переговоров не повлияет на планы и действия России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления перед депутатами Народного Совета ЛНР. Он добавил, что это скажется на перспективах Украины сохранить государственность. Текст обращения председателя нижней палаты приводится на сайте Государственной думы.

Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой, — заявил Володин.

Он отметил, что Киев своими действиями делает все, чтобы «Украины как государства в перспективе не стало».

О том, что Володин совместно с депутатами нижней палаты посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику, стало известно сегодня днем. Спикер не только выступил перед депутатами Народного Совета республики, но и встретился с ее главой Леонидом Пасечником. В своем обращении Володин подчеркнул важность создания единого с РФ правового поля.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для переговоров Москвы и Киева еще не наступило. По его словам, прежде чем они состоятся, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно решить, «когда, что и на каких условиях для него станет победой».