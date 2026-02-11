Зимняя Олимпиада — 2026
Поддержку людей с аутизмом хотят вывести на новый уровень

Депутат Башанкаев: в России хотят внедрить новую систему сопровождения аутистов

Бадма Башанкаев Бадма Башанкаев Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Во всех регионах России до 2030 года планируется внедрить систему непрерывного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Бадму Башанкаева. В 2022 году в стране запустили программу для детей с аутизмом «Сопровождение через всю жизнь», в которой участвуют 25 регионов. На базе этой программы разработали целый комплекс мер по социализации таких граждан.

Аутизм — это не психическое заболевание, не леность мозга и не чудачество, это просто особенность человека. Внедрение в стране соответствующей системы сопровождения на базе уже запущенной программы позволит повсеместно улучшить поддержку людей с аутизмом. В частности, сделать их жизнь полноценной, а также разгрузить родителей, которые обычно все свое время посвящают ребенку с особенностями, — отметил Башанкаев.

Сейчас типовая программа системы непрерывного сопровождения включает в себя 32 целевых показателя — они касаются всех сфер жизни, начиная от раннего детства и до старости. Парламентарий уточнил, что новая программа позволит оптимизировать бюджетные средства, выделяемые различным ведомствам.

Ранее невролог Эрстея Дейс заявила, что на возникновение аутистических расстройств у детей влияют разные факторы, среди которых плохая экологическая или психологическая обстановка. В частности, генетические сбои может вызвать прием родителями определенных препаратов.

аутизм
общество
поддержка
депутаты
