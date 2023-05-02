«Подачки не нужны»: в ГД выступили за единую семейную политику Депутат ГД Останина заявила о необходимости единой государственной семейной политики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В вопросах семьи следует предпринимать не микроскопические разовые меры, а необходима единая государственная семейная политика, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Так она прокомментировала идею партии ЛДПР выплачивать средства за продолжительный брак сроком более 20 лет. По словам Останиной, при планировании семьи молодые люди должны быть уверены, что получат бюджетное жилье, достойную работу, заработную плату, право бесплатно водить ребенка в ясли, детский сад, школу.

А потом еще ребенок получит бюджетное место в вузе, затем рабочее место с достойной заработной платой. У нас нет сейчас государственной семейной политики, потому что все, что касается семьи, материнства, отцовства, детства, все это отнесено к полномочиям субъекта Федерации или муниципалитетов. Единственное, что осталось на федеральном уровне, — это единое пособие, которое, к великому сожалению, далеко не всем достаётся. Придумывать еще одну единую выплату – это не поддержка семьи. Семье подачки не нужны, ей нужна уверенность, чтобы женщина знала, что родит одного ребенка, а потом может родить второго, потому что второй тоже будет бесплатно учиться, лечиться, посещать кружки, — отметила Останина.

Депутат предложила вернуть социальные гарантии семьям на федеральном уровне. Останина сомневается, что правительство одобрит этот законопроект.

Сейчас на 90% шанс на принятие закона определяют не депутаты, а определяет правительство. Одобрит ли это правительство? Думаю, что нет. Все что касается защиты семьи, материнства и детства, к сожалению, всегда натыкается на упорное: «Мы ввели единое социальное пособие», — подытожила Останина.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР работают над законопроектом, предусматривающим выплаты для супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем. Заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов напомнил, что в ряде регионов уже действуют различные меры поддержки подобных пар. Он рассказал, что его фракция предлагает выплачивать по 20 тысяч рублей каждому супругу после 20 лет супружеской жизни. Подобные выплаты предполагается производить каждые пять лет.