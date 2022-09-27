Пилотам гражданской авиации попросили дать отсрочку Минтранс РФ попросил предоставить пилотам и инженерам отсрочку от частичной мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

С просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для работников российских авиакомпаний обратился Минтранс к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, сообщают «Известия». Речь идет о ведущих специалистах гражданской авиации, среди которых пилоты и инженеры.

Обращение министра транспорта к [главе Минобороны Сергею] Шойгу о брони для ключевых специалистов гражданской авиации действительно было направлено, — сообщил один из собеседников издания.

Отмечается, что Минобороны уже дало согласие на предоставление отсрочки. Теперь организации гражданской авиации должны будут подготовить перечни профессий и списки сотрудников, которые будут включены в бронь от частичной мобилизации.

Ранее Минобороны России уточнило категории работников организаций, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В их число попали работники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, информации и связи, СМИ и банковской деятельности. Основанием для освобождения от частичной мобилизации будут считаться списки, представляемые руководителями организаций.