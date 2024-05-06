Пескова спросили об использовании Россией северокорейских ракет в зоне СВО Песков переадресовал военным вопрос об использовании РФ северокорейских ракет

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Дмитрий Песков

Вопрос о предположительном использовании Россией северокорейских ракет касается хода специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, соответствующие темы необходимо обсуждать с военным ведомством, передает ТАСС.

Это касается хода специальной военной операции, это к нашим военным, — констатировал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что США и их союзники работают над санкциями из-за развития сотрудничества между КНДР и Россией. По словам пресс-секретаря Госдепа Мэттью Миллера, Вашингтон усматривает основания для санкций в якобы имеющих место закупках северокорейских вооружений РФ, а также растущих сверх лимитов ООН поставках нефтепродуктов в КНДР.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на старшего сотрудника Госдепа США по Северной Корее Чжона Пака сообщало, что политика северокорейского лидера Ким Чен Ына может стать более рискованной на фоне крепнущих связей КНДР с Россией. По его данным, возможность такого развития событий вызвала беспокойство в Вашингтоне. Он подчеркнул, что укрепление связей с российской стороной может заставить Ким Чен Ына думать, что «его поводок длиннее, чем на самом деле».