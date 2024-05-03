США с союзниками нашли повод для новых санкций против России и КНДР Госдеп: США работают над новыми санкциями из-за сотрудничества России и КНДР

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

США и их союзники работают над санкциями из-за развития сотрудничества между КНДР и Россией, заявил на брифинге для СМИ пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер. По словам чиновника, которые приводит РИА Новости, США усматривают основания для санкций в якобы имеющих место закупках северокорейских вооружений Россией, а также растущих сверх лимитов ООН поставках нефтепродуктов из РФ в КНДР.

Мы сейчас работаем с нашими партнерами, включая Австралию, Европейский Союз, Японию, Новую Зеландию, Республику Корею и Великобританию, над тем, чтобы уже в этом месяце объявить о новых скоординированных санкциях, — заявил Миллер.

Ранее на сайте британской палаты общин появилось сообщение о том, что участники слушаний в парламенте Великобритании призвали пересмотреть санкционный режим против России, так как в нем еще есть лазейки. В Соединенном Королевстве признали, что подорвать экономику РФ при помощи рестрикций Западу не удалось.

В парламентском комитете по казначейству предложили провести ревизию лиц, попавших под санкции против России. К такому выводу члены палаты пришли после изучения писем, касающихся недостатков санкционных мер, от британских ассоциаций.