Песков заявил о прагматичности американцев в вопросе санкций

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Дмитрий Песков

Власти США продемонстрировали большую прагматичность в вопросе выгодных корректировок санкционной политики в сравнении с лидерами Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Брюссель придерживается даже тех введенных рестрикций, которые наносят вред собственному населению и политическим интересам ЕС, передает РИА Новости.

Мы видим, что Европейский союз предпочитает, даже маниакально, придерживаться тех санкций, которые наносят вред их собственным интересам, а главное, не столько их интересам, а сколько вред их населению. <...> Гораздо более прагматичны в том плане американцы. Они весьма оперативно, используя их гибкую систему, вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединенным Штатам, — указал Песков.

Песков добавил, что в Кремле не чувствуют и не рассчитывают на ослабление санкционного давления в седьмом пакете санкций ЕС, направленных против России. Он подчеркнул, что несмотря на разработку новых запретов, ни одни санкции в истории никогда не приводили к смене позиций тех стран, против которых они вводятся.

Евросовет сегодня днем утвердил седьмой пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. В новый список санкционных рестрикций вошло частичное эмбарго на импорт золота. По словам фон дер Ляйен, утверждение нового пакета санкций должно послать «четкий» сигнал Кремлю о том, что ЕС продолжит поддерживать санкционное давление «столько, сколько потребуется».

До этого сообщалось, что ЕК собирается внести изменения в санкции в отношении России, чтобы избежать риска препятствия экспорту продовольствия. Уточнялось, что новый пакет санкций может коснуться не только экспорта российского золота, но также химической промышленности и машиностроения.