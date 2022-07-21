ЕС ввел эмбарго на импорт золота из России Глава Еврокомиссии: ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

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Евросовет утвердил седьмой пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. В новый список санкционных рестрикций вошло частичное эмбарго на импорт золота. По словам фон дер Ляйен, утверждение нового пакета санкций должно послать «четкий» сигнал Кремлю о том, что ЕС продолжит поддерживать санкционное давление «столько, сколько потребуется».

Государства-члены [ЕС] согласились на наши усиление и продление санкций ЕС против Кремля. Я приветствую это решение. Оно должно послать четкий сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется, — заявила фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее стало известно, что седьмой пакет санкций против России будет включать ограничения против Уральской горно-металлургической компании, ужесточение уже действующих рестрикций против Сбербанка, а также санкции в адрес представителей байкерского клуба «Ночные Волки», мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также главы Ростеха Сергея Чемезова.

До этого сообщалось, что ЕК собирается внести изменения в санкции в отношении России, чтобы избежать риска препятствия экспорту продовольствия. Уточнялось, что новый пакет санкций может коснуться не только экспорта российского золота, но также химической промышленности и машиностроения.