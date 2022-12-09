Песков заявил, что Западные государства пытаются узаконить грабеж России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Запада сегодня пытаются узаконить грабеж России и воровство ее собственности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на саммите ЕАЭС, выдержка из беседы с представителем Кремля опубликована в Telegram-канале РЕН ТВ. Он подчеркнул, что подобные действия противоречат законодательству, и международному праву. Песков отметил, что Запад в этой ситуации «попал чуть-чуть впросак», так как официально оформить посягательство на чужую собственность ему проблематично.

Страны Запада действительно поставили себе беспрецедентную цель — попытаться узаконить воровство в лоб, это совершенно беспрецедентные даже заявления и намерения, коих не знала ни современная Европа, ни современный мир, — сказал Песков.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представители комиссии планируют создать специальный механизм для управления замороженными активами с последующим инвестированием в Киев.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что политическая верхушка ЕС пытается «не мытьем, так катаньем» своровать замороженные российские активы. Так дипломат прокомментировал намерение Еврокомиссии создать механизм по изъятию имущества, принадлежащего компаниям и физлицам РФ, в пользу Киева.