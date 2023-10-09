Песков высказался о формате пресс-конференции Путина Песков не исключил, что пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что пресс-конференцию президента России Владимира Путина объединят с прямой линией. По его словам, которые приводит ТАСС, сроки проведения мероприятия станут известны своевременно.

Мы всех проинформируем, когда определимся по срокам, — сказал Песков.

С 2012 года итоговая пресс-конференция президента проходила в декабре. Как правило, ее транслируют в эфире телеканалов «Россия 1», Первого канала, НТВ, «России 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». На нее приглашают представителей журналистского корпуса.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» также ранее была ежегодным мероприятием. В прямом эфире президент РФ отвечал на вопросы жителей страны. В 2008–2011 годах, когда Путин был премьер-министром России, программа называлась «Прямой разговор с Владимиром Путиным».

В 2022 году ни одно из мероприятий не проводилось. В сентябре 2023-го представитель Кремля отметил, что дата прямой линии с президентом России пока не определена. По его словам, мероприятие планируется провести до конца года.