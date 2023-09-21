В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии с Путиным Песков: дата прямой линии президента пока не определена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Дата прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не определена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, мероприятие планируется провести до конца 2023 года.

Нет. Ожидаем, что до конца года некий формат (прямой линии — NEWS.ru) будет, — сказал Песков, отвечая на вопрос о дате мероприятия.

В феврале представитель Кремля заявил, что формат прямой линии с Путиным сохранится. Песков подчеркнул, что мероприятие по-прежнему остается на повестке дня, поскольку такой формат востребован.

14 апреля Песков заявил, что прямая линия с президентом в текущем году состоится, но точные сроки ее проведения пока не определены. СМИ сообщали, что традиционное ежегодное общение Путина с россиянами в прямом эфире может состояться в первой половине июня, однако этого не произошло.

Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В 2022 году прямая линия с президентом не состоялась. В 2021-м прямая линия прошла 30 июня, она длилась 3 часа 42 минуты.