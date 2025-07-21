Песков: в России преследуют только нарушающих закон азербайджанцев

В России по закону преследуются только его нарушители, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в стране проживает большая азербайджанская диаспора, и подавляющее большинство ее представителей – добропорядочные граждане, которые пользуются заслуженным уважением, передает ТАСС.

Практически все представители азербайджанской диаспоры — это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону, — сказал Песков.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца, до 14 сентября, адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Ему вменяют статью о применении насилия к представителю власти — молодой человек в попытке уйти от силовиков нанес телесные повреждения сотруднику Росгвардии.

Адвокат мужчины Павел Коробов заявил о намерении обжаловать решение суда. Сам Мутвалы Шыхлински в ходе суда заявил, что не намеренно нанес вред. Он подчеркнул, что сожалеет о случившемся.