Песков назвал закон США по изъятию активов России опасным прецедентом

Президент Джо Байден, к которому присоединилась вице-президент Камала Харрис, выступает с речью / Фото White House/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить. По его словам, принятое Соединёнными Штатами решение о конфискации российской собственности для помощи Украине вызывает у Москвы неприятие и непонимание.

Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это ничто иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность изъятия российских государственных активов, попавших под санкции. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен в ходе слушаний в профильном комитете палаты представителей. Он отметил, что сейчас данным вопросом занимаются адвокаты.

До этого президент США Джо Байден заявил о том, что администрация Белого дома направила конгрессу обобщённый пакет инициатив, предполагающих конфискацию активов российских олигархов. Он подчеркнул, что Вашингтон сделает всё возможное, чтобы изъять доходы русских бизнесменов, которые были «получены нечестным путём».