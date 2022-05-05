Песков заявил о схожести требований боевиков с «Азовстали» и террористов

Вид на завод «Азовсталь» / Фото Валерий Мельников/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что требования боевиков, укрывающихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, похожи на требованиями террористов в Сирии, пишет ТАСС. Так он прокомментировал призывы националистов к российским военным обменять находящихся на заводе мирных граждан на продукты и медикаменты.

Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах, — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин знает о выдвинутых боевиками требованиях. Говоря о реакции на эти предложения, представитель Кремля подчеркнул, что «дальше всё в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода».

Бойцы ВСУ Украины, которые блокированы на территории «Азовстали», ранее предложили российским военным обменять мирных граждан на продукты и лекарства. Представитель штаба операции по освобождению завода сообщил, что националисты поставили условие: тонна продуктов вместе с лекарствами в обмен на 15 заложников. Они также предупредили, что безвозмездно отпускать больше никого не будут.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал, что «азовцы» оценивают человеческую жизнь в 66,6 кг.